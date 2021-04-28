Медицина

16:07 28.04.2021

Производители инновационных лекарств ждут внедрения практики ДУД – замминистра Шаталова

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Производители инновационных лекарств ждут внедрения практики ДУД – замминистра Шаталова

Производители инновационных лекарственных средств ждут внедрения в Украине практики заключения договоров управляемого доступа (ДУД), которые позволят им принимать участие в бюджетных закупках, считает заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

"Скажу так: производители очень ждут введения ДУД, для них это важно. До сих пор, к сожалению, государство почти не рассматривало патентованные инновационные лекарства как предмет для закупки", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Шаталова отметила, что при этом фармпроизводители "знают, что прежде чем заключить ДКД, им придется пройти процедуру оценки медицинских технологий".

"Компании будут готовить специальные досье, в которых указывать клинические эффекты, информацию о клинических испытаниях и пр. В этих досье должна быть обоснована вся финансовая составляющая и проанализировано влияние на бюджет. Государственный экспертный центр оценит, насколько эффективным может быть использование каждой молекулы", - сказала она.

Теги: #лекарства #шаталова #закупки
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