Производители инновационных лекарств ждут внедрения практики ДУД – замминистра Шаталова

Производители инновационных лекарственных средств ждут внедрения в Украине практики заключения договоров управляемого доступа (ДУД), которые позволят им принимать участие в бюджетных закупках, считает заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

"Скажу так: производители очень ждут введения ДУД, для них это важно. До сих пор, к сожалению, государство почти не рассматривало патентованные инновационные лекарства как предмет для закупки", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Шаталова отметила, что при этом фармпроизводители "знают, что прежде чем заключить ДКД, им придется пройти процедуру оценки медицинских технологий".

"Компании будут готовить специальные досье, в которых указывать клинические эффекты, информацию о клинических испытаниях и пр. В этих досье должна быть обоснована вся финансовая составляющая и проанализировано влияние на бюджет. Государственный экспертный центр оценит, насколько эффективным может быть использование каждой молекулы", - сказала она.