Медицина

15:38 28.04.2021

Украина начнет внедрение механизма ДУД в предусматривающих финансовые скидки договорах – замминистра Шаталова

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Украина начнет внедрение механизма ДУД в предусматривающих финансовые скидки договорах – замминистра Шаталова

Украина начнет внедрение механизма договоров управляемого доступа (ДУД), которые предусматривают финасовые скидки при закупке лекарственных средств, сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

"ДУД заключаются по двум принципам: просто финансовая скидка, или же оплата за результат, то есть только тогда, когда лекарства показывают эффект для каждого конкретного пациента. В этом году мы планируем запустить первые финансовые ДУД", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Шаталова подчеркнула, что в практике внедрения ДУД "финансовые скидки достаточно легко ввести, и мы начнем именно с них".

"Так начинают все страны, это первый шаг. Далее будем переходить на более сложные случаи. Например, в направлении орфанных заболеваний будем привлекать наши реестры орфанных пациентов, создадим орфанные референтные центры, которые будут наблюдать за каждым пациентом", - сказала она.

 

Теги: #лекарства #шаталова #минздрав #закупки
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