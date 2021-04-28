Медицина

14:31 28.04.2021

Депутаты собрали 150 подписей за отставку Степанова – нардеп Стефанишина

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Депутаты собрали 150 подписей за отставку Степанова – нардеп Стефанишина

Депутаты Верховной Рады собрали 150 подписей за отставку министра здравоохранения Максима Степанова, сообщила народный депутат Ольга Стефанишина (фракция "Голос").

"Нам удалось собрать более 150 подписей народных депутатов за внеочередное заседание ВРУ за отставку министра здравоохранения", - написала она на совей странице в сети "Фейсбук".

Стефанишина пояснила, что "теперь Рада должна рассмотреть этот вопрос (от отставке Степанова - ИФ) в обязательном порядке, а глава (парламента – ИФ) Дмитрий Разумков поставить его в повестку дня Верховной Рады ".

Среди причин для отставки Степанова Стефанишина назвала, в частности, "провал тестирования (от COVID-19 - ИФ), закупку защитных костюмов для врачей на 40% дороже, отсутствие вакцин от COVID-19".

Как сообщалось, во вторник народный депутат Алексей Гончаренко в своем "Телеграм-канале" написал, что Офис президента планирует отправить Степанова в отставку во время внеочередной кадровой сессии парламента в четверг.

Ранее на внеочередном заседании Верховной Рады Стефанишина заявила, что "Голос" собирает подписи под проектом постановления с призывом к правительству отстранить министра здравоохранения Степанова. По ее словам, осталось собрать 20 подписей из необходимых для этого 150. Если необходимое количество подписей будет собрано, вопрос об отставке Степанова будет внесен в повестку дня Рады.

Вместе с тем источник в правительстве сообщил, что премьер-министр Денис Шмыгаль пока не планирует вносить в Верховную Раду представление на увольнение Степанова, а советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что вопрос пребывания Степанова в должности министра здравоохранения будет зависеть от результативности его работы, которую оценят президент, премьер-министр и Верховная Рада.

Теги: #стефанишина #степанов #голос
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