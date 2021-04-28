Украина ожидает в мае получить около 1 млн доз вакцины Pfizer в рамках COVAX и по контракту

Украина ожидает получить в мае почти 1 млн доз вакцины Pfizer в рамках COVAX и по контракту, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы ожидаем Pfizer из двух источников. Первое - это COVAX – 473 тыс. доз. Мы получили официальное подтверждение от COVAX, что это будет в сроках от 17 до 18 мая. Также в мае ожидаем уже по прямому контракту от компании Pfizer получить где-то также в 500 тыс. доз. Будут использованы, согласно плану вакцинации, в категориях групп риска для людей старше 60 лет или людей, имеющих сопутствующие заболевания", - рассказал Степанов в эфире телеканала "Наш" во вторник.

О сроках поставки китайской вакцины CoronaVac министра сказал: "Кстати, мы сегодня получили подтверждение, в том числе от посла Китая в Украине, что следующие 500 тыс. доз вакцины должны прибыть в Украину до 30 апреля".