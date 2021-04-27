Шмыгаль пока не планирует вносить в Раду представление на увольнение Стапанова - источник

Премьер-министр Денис Шмыгаль пока не планирует вносить в Верховную Раду представление на увольнение министра здравоохранения Максима Стапанова.

"На данный момент таких планов нет", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве, отвечая на вопрос, планирует ли премьер в ближайшее время вносить в парламент представление на увольнение Степанова.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что вопрос пребывания на должности министра здравоохранения Степанова будет зависеть от результативности его работы, которую оценят президент, премьер-министр и Верховная Рада.

До этого, народный депутат Алексей Гончаренко в своём Телеграм-канале написал, что Офис президента планирует отправить Степанова в отставку в ближайший четверг во время внеочередной кадровой сессии парламента.