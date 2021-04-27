Продолжительность пребывания на должности Степанова будет зависеть от результативности его работы – советник главы ОП

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что вопрос пребывания на должности министра здравоохранения Максима Степанова будет зависеть от результативности его работы, которую оценят президент, премьер-министр и Верховная Рада.

"Продолжительность пребывания на должностях того или иного человека, в том числе и Максима Степанова, зависит только от результативности работы, от того, удалось ли преодолеть кризисные явления. Учитывая конфигурацию нашей политической системы, такие выводы могут сделать только совместно – парламентское большинство, премьер-министр и президент", - заявил Подоляк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко в своём Телеграм-канале написал, что Офис президента планирует отправить министра здравоохранения Степанова в отставку в ближайший четверг во время внеочередной кадровой сессии Верховной Рады.