Медицина

11:53 27.04.2021

Ученые в США разработали экспериментальную вакцину, нацеленную на несколько коронавирусов

2 мин читать
Ученые в США разработали экспериментальную вакцину, нацеленную на несколько коронавирусов

Ученые в США разработали экспериментальную недорогую вакцину, которая в перспективе, возможно, будет защищать людей от разных коронавирусов, сообщает портал Medical Xpress.

Стоимость одной дозы - менее $1, на порядок меньше, чем, например, стоимость дозы используемых в США вакцин Pfizer и Moderna.

Вакцина нацелена на часть спайкового белка вируса SARS-CoV-2, которая, по-видимому, обладает высокой устойчивостью к мутациям и распространена почти во всех коронавирусах.

В исследованиях на животных вакцина защищала свиней от двух заболеваний, вызванных двумя типами коронавируса, SARS-CoV-2 и вируса эпидемической диареи свиней.

Ученые разработали вакцину, которая должна следовать за частью спайкового белка коронавируса, называемой "пептидом вирусного слияния", который по существу является универсальным среди коронавирусов.

"Во всех последовательностях, которые были получены до сих пор для SARS-CoV-2, эта область спайкового белка вообще не показывает никаких изменений", - отмечает один из авторов исследования, профессор Университета Вирджинии Стивен Зейхнер.

Исследователи генетически изменили бактерии кишечной палочки, удалив патогенные части и добавив белок-мишень коронавируса на поверхность бактерий.

Затем инактивированные бактерии распознаются иммунной системой, которая и устанавливает защиту.

Вакцины на основе инактивированных бактерий существуют уже столетие и не требуют сверхглубокой заморозки.

Отмечается, что пока вакцина не предотвратила инфекцию, но защитила свиней от развития тяжелых симптомов и активировала иммунную систему свиней, чтобы более энергично реагировать на инфицирование.

По словам Зейхнера, теперь исследователям нужно настроить лучшую дозу, лучший маршрут введения вакцины и лучший график. Они также хотят экспериментировать с другими веществами, которые могут быть добавлены для дальнейшего усиления иммунного ответа.

Теги: #коронавирус #вакцина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:39 27.04.2021
В Киеве за сутки выявили 869 больных COVID-19, умер 31 человек – Кличко

В Киеве за сутки выявили 869 больных COVID-19, умер 31 человек – Кличко

11:21 27.04.2021
За последние сутки в ВСУ выявлено 93 новых больных COVID-19, умер один человек

За последние сутки в ВСУ выявлено 93 новых больных COVID-19, умер один человек

09:31 27.04.2021
Департамент здравоохранения КГГА объявил тендер на закупку вакцин от COVID-19

Департамент здравоохранения КГГА объявил тендер на закупку вакцин от COVID-19

09:10 27.04.2021
Киев вскоре перейдет в "желтую" зону – Степанов

Киев вскоре перейдет в "желтую" зону – Степанов

08:32 27.04.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 147,5 млн - университет Джонса Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 147,5 млн - университет Джонса Хопкинса

08:24 27.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 7 915 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 17 391 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировано 7 915 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 17 391 человек – Степанов

22:42 26.04.2021
США поделятся с другими странами 60 млн доз вакцины AstraZeneca

США поделятся с другими странами 60 млн доз вакцины AstraZeneca

21:42 26.04.2021
Турция до середины мая вводит локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом

Турция до середины мая вводит локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом

21:23 26.04.2021
ВОЗ направила более 2,6 тыс. сотрудников на помощь Индии в борьбе с COVID-19

ВОЗ направила более 2,6 тыс. сотрудников на помощь Индии в борьбе с COVID-19

19:06 26.04.2021
Меркель: ФРГ стоит закупить "Спутник V", если эта вакцина в ближайшее время получит допуск в ЕС

Меркель: ФРГ стоит закупить "Спутник V", если эта вакцина в ближайшее время получит допуск в ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В "красной" зоне эпидопасности 10 из 24 областей Украины и Киев - Минздрав

Украинские врачи впервые за 13 лет пересадили костный мозг взрослому пациенту

МБРР предоставит Украине 2,5 млрд грн на борьбу с COVID-19 и вакцинацию – замминистра здравоохранения

Минздрав Украины зарегистрировал вакцину AstraZeneca-SKBio для экстренного применения

Новая партия корона-вакцин AstraZeneca по линии COVAX прибудет в Украину в четверг, 22 апреля – Ляшко

ПОСЛЕДНЕЕ

В AstraZeneca сочли необоснованным решение ЕС подать в суд на компанию - заявление

Первые ДУД на основе показателей эффективности лечения можно ожидать не ранее 2024 года – юрист

"Фармак" ожидает начала диалога о взаимном признании сертификатов GMP и госинспекций в рамках обновления Соглашения об ассоциации с ЕС

Минздрав призвал местные власти создать набсоветы медучреждений

В "красной" зоне эпидопасности 10 из 24 областей Украины и Киев - Минздрав

Иран запустил серийное производство собственной вакцины от COVID-19

Украинские врачи впервые за 13 лет пересадили костный мозг взрослому пациенту

НСЗУ может пересмотреть подходы к первичной медпомощи с 2022 года – и.о. главы НСЗУ

НСЗУ законтрактовала на ПМГ-2021 по первичке на 70 медучреждений больше, чем годом ранее – и.о. главы службы

"Фармак" планирует расширять направление R&D и наращивать экспортный потенциал – исполнительный директор

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА