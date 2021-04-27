Медицина

09:31 27.04.2021

Департамент здравоохранения КГГА объявил тендер на закупку вакцин от COVID-19

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Департамент здравоохранения КГГА объявил тендер на закупку вакцин от COVID-19

Департамент здравоохранения Киевской горгосадминистрации 23 апреля объявил тендер на закупку около 278 тыс. доз вакцины от COVID-19.

Согласно сообщению в системе электронных госзакупок ProZorro, ожидаемая стоимость составляет около 140 млн грн.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 24 мая 2021 года. Период поставок – до 31 декабря 2021 года.

Как сообщалось, Киевсовет стал первым в Украине, предусмотревшим возможность закупки вакцины по городской целевой программе "Здоровье киевлян на 2020-2022 годы".

Теги: #киев #коронавирус #кгга #вакцина
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