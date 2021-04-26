В AstraZeneca сочли необоснованным решение ЕС подать в суд на компанию - заявление

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что сожалеет в связи с решением Европейской комиссии (ЕК) начать против неё юридическую процедуру, считая этот шаг необоснованным.

"AstraZeneca сожалеет в связи с решением Европейской комиссии начать судебное разбирательство в отношении поставок вакцины от COVID-19", - говорится в заявлении AstraZeneca.

"Мы считаем, что любое судебное разбирательство лишено оснований, и мы приветствуем возможность разрешить как можно скорее данные разногласия", - подчеркнули в компании.

AstraZeneca отметила, что "согласно своим прогнозам", к концу апреля она поставит почти 50 млн доз вакцины от коронавируса в европейские страны. Более того, компания заверила, что "полностью соблюдала соглашение о предварительной закупке", заключённое с ЕК.

"Компания будет решительно защищать себя в суде", - подчеркнули в компании.

В AstraZeneca напомнили, что на данный момент AstraZeneca "является ведущим поставщиком (вакцины - ИФ) в более 100 стран через программу COVAX".

В AstraZeneca также заявили, что надеются на "конструктивное сотрудничество с комиссией ЕС в деле вакцинации как можно большего числа людей". В компании добавили, что ее работники "остаются твёрдо приверженными задаче распределения вакцин среди жителей Европы и по всему миру".

Ранее в понедельник официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер заявил, что ЕК предприняла в минувшую пятницу юридическую процедуру против AstraZeneca по причине нарушения контракта коллективной закупки продукции фирмы.

"Некоторые положения контракта не были соблюдены, и предприятие не было в состоянии представить убедительную стратегию для того, чтобы гарантировать ожидаемые поставки доз вакцины", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Для ЕК важно, продолжил он, чтобы была гарантирована быстрая поставка достаточного количества доз, на которые европейские граждане имеют право и которые были обещаны по этому контракту.

"Европейская комиссия запустила эту юридическую процедуру от своего имени и от имени 27 государств-членов, которые все в этом поддерживают комиссию", - сообщил де Кеерсмакер.

AstraZeneca объявила в конце января, что сможет поставить странам ЕС в первом квартале лишь 40 млн доз своей вакцины вместо 120 млн, предусмотренных контрактом, по причине производственных трудностей на бельгийском предприятии компании. В марте AstraZeneca сообщила о новых задержках поставок Евросоюзу, мотивируя это экспортными ограничениями.

Еврокомиссия (ЕК) подала судебный иск против AstraZeneca Plc, посчитав, что компания нарушила условия контракта на поставку вакцин от COVID-19 в страны Евросоюза. Иск был подан регулятором от лица всех 27 стран-членов ЕС.

Акции AstraZeneca теряют в цене 0,5% на торгах в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 2,7%.