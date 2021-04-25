Иран запустил серийное производство собственной вакцины от COVID-19

В Иране началось серийное производство собственной вакцины от COVID-19 COVIRAN, сообщает в воскресенье Анатолийское агентство новостей.

Агентство отмечает, что сейчас испытания этой вакцины находятся на третьем этапе, однако ее уже начали вводить добровольцам.

По словам главы Научного совета по коронавирусу Мохаммада Мохбира, до сентября планируется произвести более 30 млн доз вакцины COVIRAN, в том числе 1 млн доз - в мае, 3,5 млн - в июне, 12 млн - в июле и 15 млн - в августе.

Впервые Иран испытал на человеке вакцину COVIRAN 29 декабря 2020 года, после чего было объявлено об успешных результатах.