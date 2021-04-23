Украинские врачи впервые за 13 лет пересадили костный мозг взрослому пациенту

В Киеве врачи впервые за 13 лет провели трансплантацию костного мозга взрослому пациенту от родственника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Впервые за последние 13 лет украинские врачи пересадили костный мозг взрослому человеку от родственника. Пациентом стал 18-летний Александр Цимбалюк из Прикарпатья. Сегодня, 23 апреля, после успешной операции его выписали из Киевского центра ТКМ", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Как сообщается, в декабре 2020 года у пациента диагностировали тяжелую форму апластической анемии. Единственным вариантом лечения была трансплантация костного мозга. Донором стал его 20-летний брат.

"Забор клеток состоялся 16 марта 2021 года в Национальной детской специализированной больнице "Охмадит". 17 марта после 13-летнего перерыва состоялась операция по трансплантации костного мозга взрослому пациенту от донора. 23 апреля, на 36-й день после операции, Александра Цимбалюка выписали из Киевского центра ТКМ", - сообщают в Минздраве.

Отмечается, что Киевский центр трансплантации костного мозга – единственное место в стране, где проводили такие операции. С 2003 года их сделали 6, последнюю – в 2008 году. После этого из-за отсутствия специфического оборудования вынуждены были прекратить. С тех пор взрослые украинцы с раком крови и апластическими анемиями, даже имеющие донора среди родственников, были вынуждены ехать за границу.

В 2020 году за средства Минздрава Украины за границу для трансплантации костного мозга отправили 138 взрослых пациентов. Стоимость одной операции составляла более 3,5 млн грн.

Сейчас трансплантации в Украине полностью оплачивает Минздрав. Стоимость трансплантации костного мозга в Киевском центре ТКМ составила 1 млн 360 тыс. грн.