Медицина

17:55 23.04.2021

НСЗУ законтрактовала на ПМГ-2021 по первичке на 70 медучреждений больше, чем годом ранее – и.о. главы службы

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НСЗУ законтрактовала на ПМГ-2021 по первичке на 70 медучреждений больше, чем годом ранее – и.о. главы службы

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) законтрактовала на Программу медицинских гарантий (ПМГ) 2021 года на оказание медуслуг первичной медпомощи на 70 медучреждений больше, чем годом ранее, сообщил и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский.

"Мы видим, что количество провайдеров - медучреждений, которые заключают контракты с НСЗУ – растет: их уже более чем на 70 больше, чем в прошлом году. То есть количество поставщиков медицинских услуг первичной медицинской помощи увеличивается", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Виленский сообщил, что на контакты на оказание медуслуг на первичке уже подписали 1792 провайдеров медуслуг. При этом среди них - 179 частных клиник, 457 врачей-ФЛП.

"Бизнес видит, что это интересно. Учреждения здравоохранения, анализируя наши тарифы на первичной медицинской помощи, понимают: в их бизнес-модель это укладывается как эффективное направление развития бизнеса, то есть тариф является справедливым", - сказал он.

Теги: #нсзу #виленский #пмг
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