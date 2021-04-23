"Фармак" планирует расширять направление R&D и наращивать экспортный потенциал – исполнительный директор

"Фармак" планирует расширять направление R&D и продолжит наращивать экспортный потенциал, сообщил исполнительный директор компании Владимир Костюк.

"Мы планируем расширение лабораторий и направление R&D. Благодаря этому мы сможем, в том числе быстрее запускать генерические лекарственные средства", - сказал он журналистам в четверг.

Костюк отметил, что "Фармак", по-прежнему, считает важным развитие экспортного потенциала компании.

"Запуская новый продукт, мы всегда рассматриваем возможности его присутствия не только на территории Украины, но и в соседних странах. В первую очередь, мы рассматриваем европейские страны, страны Юго-Восточной Азии, Южной и Северной Америки. Наша стратегическая цель - наращивать экспорт", - сказал он.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, к 2027 году "Фармак" планирует увеличить долю экспорта в структуре продаж до 40%. По итогам 2020 года доля экспорта составила 28,9%.

Вместе с тем, Костюк отметил, что во время эпидемии COVID-19 компания своим приоритетом определила обеспечение внутреннего рынка препаратами, которые применяются в терапии COVID-19.

"У нас есть такие продукты, экспорт которых мы остановили, потому, что в Украине не была закрыта потребность в них. Это было тяжелое решение, ведь некоторые продукты мы экспортировали в более чем 10 стран, мы потеряли от этого до $5 млн, но мы понимали, что это стратегические продукты", - сказал он.

При этом Костюк подчеркнул, что "Фармак" намерен развивать производство АФИ на своей площадке в Шостке, в частности, для ключевых продуктов компании, в том числе для "Амизона".

"Есть стратегические проекты по разработке лекарственные средств. Это большие проекты, мы от них ожидаем больших результатов, и мы их рассматриваем с точки зрения вертикальной интеграции, т.е. возможности производства АФИ для них именно у нас", - сказал он.

Как сообщалось, по итогам 2019 года "Фармак" нарастил долю экспорта до 22,6% общего объема продаж.

"Фармак" инвестировал EUR50 млн в новый производственный корпус стерильных жидких лекарственных средств, который позволит увеличить выпуск стерильных жидких лекарственных средств вдвое. В открытом к 95-летию компании построенном с нуля семиэтажном здании размещено более 20 ед. основного технологического оборудования и около 100 - инженерного. Новое производство оснащено линиями мощностью до 36 тыс. ампул, 12 тыс. флаконов, 7,5 тыс. небул и 3,6 тыс. пластиковых флаконов в час.

"Фармак" – лидер фармрынка Украины, производит лекарственные средства во всех 14 терапевтических группах. Ежегодно выводит на рынок около 20 новых сложнокомпонентных современных препаратов. В настоящее время в разработке - около 100 лекарственных средств. Экспортирует продукцию более чем в 25 стран мира.

За последние пять лет инвестиции "Фармака" в научно-технический комплекс, производственное оборудование, исследовательскую деятельность составили 3,4 млрд грн.

По итогам 2019 года АО "Фармак" получило чистую прибыль в размере 1,056 млрд грн, что почти совпадает с показателем 2018 года - 1,05 млрд грн. В 2018 году фармкомпания увеличила чистую прибыль на 25,16%.

АО "Фармак" - член ассоциации "Производителей лекарств Украины" (АПЛУ).

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициарным собственником "Фармака" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.