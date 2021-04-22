Суд оставил без удовлетворения апелляцию АМКУ на отмену штрафа, наложенного на "Экофарм"

Северный апелляционный хозяйственный суд Киева оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на решение Хозсуда Киева, принятое в декабре 2020 года, об отмене штрафа, наложенного Комитетом на производителя препарата Протефлазид - ООО "Научно-производственная компания "Экофарм".

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, такое решение Северный аппеляционный суд вынес 21 апреля.

Апелляционный суд не согласился с аргументами АМКУ, который обвинил фармкомпанию в нарушении антимонопольного законодательства и оставил в силе решение суда первой инстанции.

Как сообщалось, в 2020 году Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Научно-производственная компания "Экофарм" на 3,2 млн грн за публикацию научного отчета Института эпидемиологии им.Громашевского о вероятной способности действующего вещества протефлазид тормозить репликацию коронавирусов, квалифицировав ее как распространение неправдивой информации. Суд первой инстанции отменил это решение АМКУ.