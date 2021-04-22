Медицина

16:09 22.04.2021

Компании смогут оставить заявку на выезд мобильной бригады для вакцинации сотрудников от COVID-19

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Компании смогут оставить заявку на выезд мобильной бригады для вакцинации сотрудников от COVID-19

Компании смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 при наличии более 50 желающих получить прививку, сообщила Национальная служба здоровья в Facebook со ссылкой на замминистра здравоохранения, главного государственного санврача Украины Виктора Ляшко.

Согласно сообщению, оставить заявку на выезд мобильной бригады по иммунизации в коллектив можно по телефону контакт-центра Минздрава. Вакцинация организованных коллективов будет проходить только при наличии достаточного количества вакцины и в соответствии с этапами вакцинации. Дата приезда мобильных бригад будет зависеть от графика поставки вакцины.

Коллективы должны заранее назначить ответственного за подготовку и организацию процесса вакцинации, составить поименные списки желающих вакцинироваться - их должно быть не менее 50, но необходимо учесть, что одна мобильная бригада может сделать примерно 100 прививок в день.

Руководство компании должно обеспечить необходимые условия, в частности, помещение для вакцинации, помещения для медицинского наблюдения в течение 30 минут после прививок, которое может вместить 5-10 человек, средства индивидуальной защиты.

 

Теги: #вакцинация #минздрав #коронавирус
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