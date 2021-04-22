Медицина

10:32 22.04.2021

ЮНИСЕФ поставил в Украину вакцины для рутинной иммунизации – замминистра здравоохранения

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ЮНИСЕФ поставил в Украину вакцины для рутинной иммунизации – замминистра здравоохранения

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ поставил в Украину вакцины для рутинной иммунизации, в частности от гепатита В, дифтерии, столбняка и коклюша, за счет бюджета 2018 года, сообщила замминистра здравоохранения Украины Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"В Украину поставили вакцины для рутинной иммунизации, в частности 204,5 тыс. доз рекомбинантной жидкой вакцины для профилактики гепатита В на сумму 3,414 млн грн, вакцину для профилактики заболеваний, возбудителем которых является гемофильная инфекция на сумму 5,7 млн грн, а также 600 тыс. доз вакцины от дифтерии, столбняка и коклюша на сумму 2,7 млн грн", - сказала она.

Замминистра отметила, что в пятницу ожидается поставка еще одной вакцины от дифтерии и столбняка на сумму 5,3 млн грн. Все вакцины на следующей неделе будут направлены в регионы.

Теги: #юнисеф #вакцины
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