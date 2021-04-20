Новая партия корона-вакцин AstraZeneca по линии COVAX прибудет в Украину в четверг, 22 апреля – Ляшко
Новая партия вакцин от COVID-19 компании AstraZeneca прибудет в Украину в четверг, 22 апреля.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, речь идет о поставке очередной партии вакцин (367 тыс. доз), которые поставляются через глобальный механизм COVAX.
Вакцины этой партии произведены в Южной Корее.
Как сообщалось, ранее Украина получила от COVAX 117 тыс. доз вакцины Pfizer.