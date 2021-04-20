Медицина

16:25 20.04.2021

Новая партия корона-вакцин AstraZeneca по линии COVAX прибудет в Украину в четверг, 22 апреля – Ляшко

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Новая партия корона-вакцин AstraZeneca по линии COVAX прибудет в Украину в четверг, 22 апреля – Ляшко

Новая партия вакцин от COVID-19 компании AstraZeneca прибудет в Украину в четверг, 22 апреля.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, речь идет о поставке очередной партии вакцин (367 тыс. доз), которые поставляются через глобальный механизм COVAX.

Вакцины этой партии произведены в Южной Корее.

Как сообщалось, ранее Украина получила от COVAX 117 тыс. доз вакцины Pfizer.

Теги: #ляшко #минздрав #astrazeneca
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