Новая партия корона-вакцин AstraZeneca по линии COVAX прибудет в Украину в четверг, 22 апреля – Ляшко

Новая партия вакцин от COVID-19 компании AstraZeneca прибудет в Украину в четверг, 22 апреля.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, речь идет о поставке очередной партии вакцин (367 тыс. доз), которые поставляются через глобальный механизм COVAX.

Вакцины этой партии произведены в Южной Корее.

Как сообщалось, ранее Украина получила от COVAX 117 тыс. доз вакцины Pfizer.