Введение паспортов вакцинации для международных путешествий не является близкой перспективой – мнение

Введение паспортов вакцинации, которые были бы обязательными для международных путешествий, не является близкой перспективой, считает глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ), доцент кафедры детских инфекционных заболеваний Федор Лапий.

"Скорее всего, паспорта вакцинации не будут введены в первой половине 2021 года. Этот вопрос только обсуждается на уровне Европы, США и других стран, потому что кроме Израиля и Эмиратов широкой вакцинацией охвачено совсем небольшое количество людей. Если говорить о США, Германии, Великобритании и других странах, то много людей пока не вакцинированы, так что пока это только дискуссии. Это не очень близкая перспектива на самом деле", - сказал он в ходе online-мероприятия "Вакцинация сближает нас", посвященном актуальной ситуации по вакцинации в Украине, проведенном при поддержке компании "GSK Украина" во вторник.

Лапий прогнозирует, что решение на уровне отдельных государств или на глобальном уровне относительно так называемых паспортов вакцинации не будет принято в первом полугодии 2021 года.

При этом он отметил, что в настоящее время в Украине все, кто сейчас проходят вакцинацию от COVID-19, вносятся в электронную базу.

"Украина проводит переговоры относительно признания этих электронных баз", - сказал он.

В свою очередь заместитель директора департамента медицинских услуг и лекарственных средств Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Анна Фенчак отметила, что в настоящее время НСЗУ изучает возможность объединения информации о вакцинации из системы электронного здравоохранения с международными базами данных.

"Мы изучаем требования ВОЗ, чтобы информация, которая выгружается из нашей единой базы электронного здравоохранения, была принята в других странах мира", - сказала она.