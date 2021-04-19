В Украине необходимо подготовить лабораторию для разработки вакцин и лекарств в кратчайшие сроки – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости подготовки в Украине современной лаборатории для разработки вакцин и лекарств в кратчайшие сроки.

"Украине крайне необходимо как можно быстрее подготовить современную лабораторию для разработки вакцин и лекарств. С этой целью в этом году в государственном бюджете было заложено 100 млн грн. Министерство здравоохранения ищет пути для решения этой задачи … Украине нужна такая лаборатория не только во времена этой пандемии. В целом это может стать выходом на вызовы будущего", - заявил Зеленский на селекторном совещании по вопросам подготовки к Пасхальным праздникам в условиях пандемии COVID-19.

Он также добавил, что "несмотря на продолжение вакцинации населения, скопление людей на Пасху может представлять угрозу, поэтому необходимо быть рассудительными при планировании проведения праздника".