Медицина

13:43 19.04.2021

В Украине необходимо подготовить лабораторию для разработки вакцин и лекарств в кратчайшие сроки – Зеленский

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В Украине необходимо подготовить лабораторию для разработки вакцин и лекарств в кратчайшие сроки – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости подготовки в Украине современной лаборатории для разработки вакцин и лекарств в кратчайшие сроки.

"Украине крайне необходимо как можно быстрее подготовить современную лабораторию для разработки вакцин и лекарств. С этой целью в этом году в государственном бюджете было заложено 100 млн грн. Министерство здравоохранения ищет пути для решения этой задачи … Украине нужна такая лаборатория не только во времена этой пандемии. В целом это может стать выходом на вызовы будущего", - заявил Зеленский на селекторном совещании по вопросам подготовки к Пасхальным праздникам в условиях пандемии COVID-19.

Он также добавил, что "несмотря на продолжение вакцинации населения, скопление людей на Пасху может представлять угрозу, поэтому необходимо быть рассудительными при планировании проведения праздника".

Теги: #зеленский #совещание #вакцина
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