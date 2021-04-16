Медицина

10:36 16.04.2021

Депутаты собрали 120 подписей за отстранение главы Минздрава – Радуцкий

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Депутаты собрали 120 подписей за отстранение главы Минздрава – Радуцкий

Народные депутаты собрали 120 подписей из 150 необходимых под проектом постановления с призывом к правительству по поводу отстранения министра здравоохранения Максима Степанова, сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа").

"Постановление, в котором готовили обращение к правительству по поводу отстранения министра, есть еще с ноября (2020 года – ИФ). И там не только оппозиционные фракции, а фактически все фракции подписали. И я тоже подписывал, еще в ноябре. Насколько говорили коллеги, там около 120-ти подписей, а нужно 150", – сказал Радуцкий на брифинге в пятницу.

Как сообщалось, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков информировал о том, что в парламенте нет зарегистрированных проектов постановлений об увольнении кого-либо из министров, в том числе Степанова.

В феврале заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявляла, что фракция может поднять вопрос об отставке Степанова во время обсуждения на заседании, если начало процесса вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 не будет организовано надлежащим образом. Однако в начале марта парламентарий уточнила, что фракция в ближайшее время не планирует рассматривать вопрос о возможности отставки главы Минздрава.

Теги: #инициатива #степанов #отставка
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