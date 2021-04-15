Медицина

21:34 15.04.2021

Тяжелая ситуация с COVID-19 в регионах блокирует оказание медпомощи неургентным пациентам

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Тяжелая ситуация с COVID-19 в регионах блокирует оказание медпомощи неургентным пациентам

Тяжелая ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионах блокирует оказание медпомощи неургентным пациентам и пациентам, нуждающимся в плановом лечении, поделился наблюдениями директор клиники Охматдет Владимир Жовнир.

"По регионам тяжелая ситуация, к сожалению много пациентов с COVID-19 и эти пациенты, фактически, блокируют работу отделений и не дают возможность проводить не ургентным, не неотложным и операции, и госпитализацию, и лечение", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина". 

Комментируя работу клиники Охматдет в период карантина, когда Киев находится в "красной" зоне Жовнир отметил, что "работа идет в основном с ургентными пациентами и пациентами, которые нуждаются в неотложной помощи, и все пациенты проходят обследование на COVID-19".

"Для ургентных пациентов они проводятся в нашей больнице и нашими специалистами, не ургентные пациенты за 72 часа до поступления проходят тесты и приезжают с готовыми тестами. Финансирование тестов для ургентных пациентов проводятся за счет нашей больницы", - сказал он.

Жовнир отметил, что в Охматдете организован инфекционный контроль, в некоторых случаях клиника переводит в инфекционную больницу пациентов, у которых выявлен COVID-19, в некоторых оказывает помощь и проводит специализированное лечение пациентам инфекционных больниц.

"Если пациент нуждается в той помощи, которую можем оказать только мы, то мы создаем все условия, чтобы ребенок поступил к нам не инфицированным. Если же он инфицирован, то мы все равно создаем такие условия, которые позволят оказать ему помощь, не распространяя вирус", - сказал он.

При этом Жовнир подчеркнул, что даже в период эпидемии Охматдет при поддержке Минздрава продолжает развивать медицинскую помощь детям, в частности, в направлении онкогематологии, трансплантологии, инфекционных заболеваний, ортопедии и травматологии.

"По всем направлениям, которые есть в нашей больнице, я чувствую контроль, поддержку и внимание к проблеме. Министерство здравоохранения старается решить насущные проблемы, которые возникают, и старается сделать так, чтобы работа наших врачей была эффективной и была оценена государством. Заместители министра держат руку на пульсе, каждую неделю у нас проводятся совещания о работе нашего медучреждения, которое является ведущим для украинской педиатрии, и каждую неделю мы можем донести наши проблемы и постараться найти решение", - резюмировал Жовнир.

Теги: #работа #украина #охматдет
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