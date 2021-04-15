Киев лидирует в Украине по вакцинации граждан от коронавируса – замглавы КГГА

Столица является лидером вакцинальной кампании против COVID-19 в Украине: в городе уже привито более 39 тыс. чел, сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"В прививочной кампании против коронавируса мы занимаем лидирующие позиции. Это касается и провакцинированных лиц, и тех, кто записался в лист ожидания на вакцинацию. На сегодня в столице хотят вакцинироваться 139 278 чел. Среди вакцинированных большую часть составляют медики, которых уже провакцинировано 18 720 чел. Также прививки делают людям пожилого возраста - кому за 60 лет: их вакцинировали более 13 тыс.", - цитирует Поворозника пресс-служба КГГА в четверг.

Замглавы КГГА также отметил, что среди киевлян других категорий, которые в первую очередь нуждаются в прививке, вакцинировано уже 1390 человек.

"Также вакцинировали военнослужащих в ООС - 2051 человек. Социальных работников вакцинировано 1123 чел., а работников предприятий критической инфраструктуры - почти 1500", - рассказал Поворозник.

Он напомнил, что в конце февраля город получил от Министерства здравоохранения всего 42 600 доз вакцины Covishield. Помимо неё, в столице также начато проведение прививок вакциной CoronaVac.

"В столицу поступило 17 200 доз этой вакцины. Первоначально ею прививают олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на Олимпийских играх 2021 года, столичных педагогов, которые будут работать на ВНО-2021 и маломобильных лиц", - подчеркнул Поворозник.

Он отметил, что город подготовил 15 мобильных бригад из иммунизации, работающих в 120 временных пунктах вакцинации от COVID-19 в учреждениях здравоохранения и интернатах.

Кроме того, работают 85 дополнительных стационарных пунктов прививки для вакцинации неорганизованных групп населения. Медики, которые вакцинируют киевлян, прошли необходимую подготовку и обучение.

"Город продолжает вести переговоры о закупке вакцины для Киева. Однако сегодня производители в первую очередь обеспечивают вакциной страны, которые ранее законтрактовали их поставку на уровне государств. Городам же отдельно очень трудно вести переговоры. Но мы не сдаемся! ", - заявил замглавы КГГА.

Он добавил, что киевский мэр Виталий Кличко для ведения переговоров использует все возможные личные связи.

"Сегодня город ведет переговоры с несколькими производителями вакцины", - резюмировал Поворозник.