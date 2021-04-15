Медицина

12:21 15.04.2021

ЦОЗ планирует летом запустить секвенатор для определения штаммов COVID-19

1 мин читать
ЦОЗ планирует летом запустить секвенатор для определения штаммов COVID-19

Центр общественного здоровья (ЦОЗ) летом планирует запустить секвенатор для определения штаммов коронавируса, сообщил генеральный директор ЦОЗ Роман Родина в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Мы выявляем штаммы путем направления образцов (более 200 ежемесячно) на секвенирование в лаборатории ВОЗ. Кроме того, сотрудничаем с организациями из Украины, которые проводят секвенирование. Летом планируем на базе ЦОЗ запустить секвенатор и проводить такой анализ",- сказал он.

По словам Родины, в 21 регионе уже выявлена циркуляцию британского штамма коронавируса (250 случаев), в Полтавской области - один случай южноафриканского.

При этом он подчеркнул, что с распространением указанных штаммов связаны рост заболеваемости, тяжесть течения болезни и летальность.

"В 2020 году заболело более 1 млн населения Украины, а за 3,5 месяца 2021 года - уже 808 тыс. Показатель заболеваемости вырос втрое. Летальность в предыдущем году составляла 1,7%, в этом году - 2,3%. Количество заболевших в возрасте 70+ в 2020 году с 3 марта составило 93,7 тыс. чел., а за 3,5 месяца 2021 года - 95,5 тыс. чел.",- сказал он.

При этом Родина добавил, что в Украине зафиксировано более 1,2 тыс. повторных заболеваний коронаврусом.

Теги: #коронавирус #цоз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:48 15.04.2021
Киев лидирует в Украине по вакцинации граждан от коронавируса – замглавы КГГА

Киев лидирует в Украине по вакцинации граждан от коронавируса – замглавы КГГА

11:34 15.04.2021
Минздрав ожидает вакцину Pfizer от COVAX в пятницу – Степанов

Минздрав ожидает вакцину Pfizer от COVAX в пятницу – Степанов

10:43 15.04.2021
Около 50% жителей Киева хотят вакцинироваться от COVID-19 - опрос

Около 50% жителей Киева хотят вакцинироваться от COVID-19 - опрос

10:30 15.04.2021
В Киеве за сутки 1625 новых больных COVID-19 и 51 жертва - мэр

В Киеве за сутки 1625 новых больных COVID-19 и 51 жертва - мэр

10:01 15.04.2021
Третий этап испытаний новой израильской вакцины может быть проведен в Украине - посол Корнийчук

Третий этап испытаний новой израильской вакцины может быть проведен в Украине - посол Корнийчук

09:27 15.04.2021
За прошедшие сутки в Украине вакцинированы 15,744 тыс. чел., в Черкасской области – ни одного – Степанов

За прошедшие сутки в Украине вакцинированы 15,744 тыс. чел., в Черкасской области – ни одного – Степанов

08:30 15.04.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 138 млн, число жертв - 2,97 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 138 млн, число жертв - 2,97 млн - университет Хопкинса

08:27 15.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 16 427 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 11 148 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировано 16 427 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 11 148 человек – Степанов

05:56 15.04.2021
На Буковине выявлено 252 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

На Буковине выявлено 252 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

20:09 14.04.2021
Власти Бельгии объявили "осторожное ослабление" антикоронавирусных ограничений

Власти Бельгии объявили "осторожное ослабление" антикоронавирусных ограничений

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минздрав ожидает вакцину Pfizer от COVAX в пятницу – Степанов

Третий этап испытаний новой израильской вакцины может быть проведен в Украине - посол Корнийчук

Количество госпитализаций больных COVID-19 сокращается – Степанов

Минздрав Украины планирует в начале лета открыть в крупных городах центры вакцинации от COVID-19

Киевсовет просит разрешить использовать все ведомственные больницы Киева для больных с коронавирусом – Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав работает над внедрением оценки медицинских технологий

Три аэромедицинских эвакуации за неделю провели во Львовской области

В Минздраве положительно оценили решение Кличко продлить локдаун в Киеве

Два академических института заявили об эффективности "Протефлазида" при COVID-19

По результатам собеседования в шорт-лист на должность главы НСЗУ вошли три кандидата

Минздрав Украины разработал план реализации концепции развития электронного здравоохранения

Минздрав Украины начал сотрудничать с Нацагентством по вопросам госслужбы

В Харьковскую область уже поступило 8,5 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac

ВОЗ призывает ограничить торговлю животными на рынках из-за риска распространения инфекций, в том числе COVID-19

Количество госпитализаций больных COVID-19 сокращается – Степанов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА