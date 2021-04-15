Медицина

10:33 15.04.2021

Минздрав работает над внедрением оценки медицинских технологий

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Минздрав работает над внедрением оценки медицинских технологий

Министерство здравоохранения продолжает работу над внедрением оценки медицинских технологий, сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Минздрав возобновил работу соответствующей рабочей группы. В настоящее время рассматривается разработка приказов Минздрава, которые урегулируют модель взаимодействия и определят роль экспертного комитета по отбору лексредств в Нацперечень. Рабгруппа приняла решение, что экспертный комитет будет частью проведения оценки медицинских технологий на уровне Государственного экспертного центра. При Минздраве создадут экспертную группу, которая будет принимать финальное решение относительно включения и финансирования закупки лексредств",- сказал он.

По словам Иващенко, также рассматривается установление четких критериев относительно конфликта интересов, механизмов принятия, имплементации решений и механизма апелляции

Теги: #минздрав #технологии
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