Медицина

10:01 15.04.2021

Третий этап испытаний новой израильской вакцины может быть проведен в Украине - посол Корнийчук

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Третий этап испытаний новой израильской вакцины может быть проведен в Украине - посол Корнийчук

Результатом визита украинской делегации во главе с вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым в Израиль стало решение ряда важных для страны вопросов, в частности, по преодолению пандемии COVID-19.

Соответствующее заявление сделал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук на своей странице в соцсети Facebook.

"Хочу поблагодарить всех делегатов за активную позицию в работе и значительный вклад в вопросе достижения договоренностей в сотрудничестве с Израилем. Совместными усилиями мы решили ряд важных для нашей страны вопросов, в частности, взаимодействия в области торговли, инвестиций, медицины и в вопросе преодоления пандемии COVID-19", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что важным аспектом переговоров стало завершение Израилем второго этапа испытаний своей вакцины от COVID-19 в середине лета.

"Украинская сторона предложила третий этап испытаний провести в Украине с последующей возможностью производства вакцины, в том числе и на наших мощностях. Израиль пока изучает указанное предложение и, я надеюсь, что оно будет воспринято положительно. Уже чётко понятно, что пандемия коронавирусной инфекции затянется не на один год в мире. И производство вакцины, ее доступность для наших граждан - вопрос очень чувствительный и важный для нас", - подчеркнул Корнийчук.

 

Теги: #коронавирус #вакцина #израиль
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