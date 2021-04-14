Медицина

18:15 14.04.2021

В Минздраве положительно оценили решение Кличко продлить локдаун в Киеве

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В Минздраве положительно оценили решение Кличко продлить локдаун в Киеве

Решение киевского мэра Виталия Кличко о продлении локдауна в столице является рациональным, считает советник министра здравоохранения по вопросам биологической безопасности, главный эпидемиолог Минздрава Наталья Виноград.

"Когда мы говорим о разных вариантах реагирования на эпидемию, здесь есть несколько сценариев. В данном случае я очень поддерживаю мэра Кличко. Принято абсолютно правильное рациональное решение - он отвечает за жизни людей. Киев – это мегаполис. Это высокая плотность популяции, высокие миграционные процессы вследствие больших объемов целенаправленного перемещения потоков населения. Все эти риски присущи Киеву", – отметила советник министра в эфире телеканала "Украина 24".

Она подчеркнула, что Киев является зоной высокого риска инфицирования для населения.

"Еще в январе мы прогнозировали, что Киев будет территорией высокого риска и крупнейших последствий эпидемических осложнений в случае проникновения на территорию Украины британского и других штаммов. Новые штаммы пробивают иммунитет, и человек может быть повторно инфицирован", – добавила эпидемиолог.

 

Теги: #киев #локдаун #виноград #минздрав
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