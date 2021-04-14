По результатам собеседования в шорт-лист на должность главы НСЗУ вошли три кандидата

По результатам собеседования с Комиссией по вопросам высшего корпуса госслужбы в шорт-лист кандидатов на должность главы на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) вошли три кандидата, в том числе двое выходцев из НСЗУ.

Как сообщается на странице НСЗУ в соцсети Фейсбук, в шорт-лист вошли временно исполняющий обязанности главы НСЗУ Андрей Виленский, директор департамента коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко и основатель консалтинговой компании Revival Institute for Future Вадим Аристов.

"Далее собеседование с кандидатами, включенными в шорт-лист, проводит субъект назначения, чтобы определить победителя (победителей) конкурса. По решению субъекта назначения такое собеседование может провести уполномоченное им лицо.

Окончательное решение о победителе принимает субъект назначения (Министерство здравоохранения - ИФ).