Минздрав Украины начал сотрудничать с Нацагентством по вопросам госслужбы

Министерство здравоохранения Украины начало сотрудничество с Национальным агентством по вопросам государственной службы, сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Минздрав начал сотрудничество с Нацагентством Украины по вопросам госслужбы по направлению подключения информационных систем министерства к единой информационной системе управления человеческими ресурсами в госорганах", - сказал он.

"С целью формирования новых кадров, привлечения новых специалистов необходимо максимально качественно работать с кадровой политикой. В период пандемии у нас есть потребность в кадрах, поэтому мы заинтересованы использовать эти все инструменты", - пояснил Кучер.