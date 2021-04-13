В Харьковскую область уже поступило 8,5 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac

В Харьковскую область во вторник поступила первая партия китайской вакцины CoronaVac/Sinovac Biotec от Covid-19 в объеме 8 тыс. 520 доз, ее достаточно для вакцинации двумя дозами 4 тыс. 260 человек.

"Харьковская область получила 8 520 доз этой вакцины. Одна ампула на одну инъекцию. Нужно через 28 дней делать повторно ревакцинацию", - сообщил заместитель главы Харьковской областной государственной администрации Михаил Черняк в видеокомментарии, распространенном пресс-службой.

Он напомнил, что эта вакцина предназначена для иммунизации маломобильных групп населения и их опекунов, а также работников, которые будут привлечены к проведению внешнего независимого оценивания.

Вакцинацию CoronaVac'ом планируется начать в ближайшие дни. Как сообщил Черняк, ее будут проводить те же мобильные бригады, которые работают и с индийской вакциной Covieshield. Сейчас в области создано 17 мобильных бригад и 61 пункт вакцинации.

По информации пресс-службы Харьковской обладминистрации, по состоянию на утро вторника, 13 апреля, в регионе первую дозу Covieshield получили 14 тыс. 329 человек, в том числе 4 тыс. 479 - в Харькове.