ВОЗ призывает ограничить торговлю животными на рынках из-за риска распространения инфекций, в том числе COVID-19

ВОЗ во вторник обратилась с призывом к властям всех стран предпринять меры по ограничению торговли на рынках дикими млекопитающими из-за риска распространения инфекционных заболеваний, в частности, COVID-19.

"ВОЗ, а также Всемирная организация по охране здоровья животных и программа ООН по окружающей среде в качестве экстренной меры призывают национальные компетентные органы (...) прекратить торговлю живыми пойманными дикими млекопитающими в целях продовольствия или разведения и закрыть соответствующие отделы на пищевых рынках", - говорится в публикации, опубликованной ВОЗ.

В документе указывается, что властям государств следует рассмотреть возможность незамедлительного принятия рекомендуемых мер с целью обеспечения безопасности на рынках. Отмечается, что такие меры должны действовать, "пока не будут приняты эффективные правила, и не будет проведена адекватная оценка рисков".

ВОЗ напоминает, что зоонозное происхождение имеют многие инфекционные заболевания, в частности, лихорадка Ласса, вирус Марбург, вирусная инфекция Нипах. Что касается коронавирусов, с животным происхождением связывают вирус, который привел к эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году (SARS-CoV), а также коронавирус, связанный с ближневосточным респираторным синдромом (MERS).

В организации отметили, что, хотя происхождение коронавируса COVID-19 не было окончательно определено, могли происходить такие взаимодействия, в которых имела место передача коронавируса между несколькими видами.

Среди прочего в ВОЗ призвали "укрепить нормативную базу для улучшения гигиены и санитарии на традиционных продовольственных рынках, чтобы снизить риск передачи зоонозных заболеваний". Кроме того, в организации подчеркнули необходимость в период существующей пандемии обеспечить на рынках пункты мытья и дезинфекции рук.

Кроме того, согласно рекомендациям ВОЗ, необходимо "обеспечить надлежащую подготовку инспекторов по контролю за продуктами питания", чтобы предприятия могли гарантировать соблюдение правил по защите здоровья потребителей и нести за это ответственность. Также в документе отметили важность укрепления "системы наблюдения за здоровьем животных".

В начале года эксперты ВОЗ отправились в Ухань, где COVID-19 был обнаружен впервые, чтобы определить источник пандемии. По итогам поездки ученые заявили, что этот вопрос все еще остается открытым.

Вероятнее всего, COVID-19 попал в человеческий организм через посредника-носителя, решили ученые. Среди других гипотез, которые в ВОЗ сочли возможными, но менее вероятными, оказались прямое зоонозное распространение или заражение через замороженные продукты.