Медицина

10:13 13.04.2021

Количество госпитализаций больных COVID-19 сокращается – Степанов

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Количество госпитализаций больных COVID-19 сокращается – Степанов

Ситуация с распространением COVID-19 стабилизируется, количество госпитализаций сокращается, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Как мы и прогнозировали, мы вышли на пик заболеваемости третей волны и сейчас ситуация начала стабилизироваться. Мы видим это по всем регионам. Количество госпитализаций на минувшей неделе сократилось на 2 тыс. по сравнению с предыдущей неделей. Также стабилизировалось количество вызовов "скорой", - сказал он.

В то же время министр призвал сотрудников Нацполиции, органов местного самоуправления и Госпродпотребслужбы обеспечить контроль над соблюдением карантинных ограничений.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
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