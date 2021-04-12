Медицина

19:02 12.04.2021

ГП МЗУ начало развозку по регионам вакцины CoronaVac

1 мин читать
ГП МЗУ начало развозку по регионам вакцины CoronaVac

Логистический контрагент госпредприятия "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) начал развозку китайской вакцины CoronaVac от COVID-19, закупленной за средства госбюджета

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в МЗУ, развозка в регионы происходит согласно соответствующему приказу Минздрава.

"Первые машины уже едут в Житомирскую, Винницкую, Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Кировоградскую и Черкасскую области, в соответствии с составленными логистическими маршрутами", - сообщили в МЗУ.

Кроме того, в понедельник вакцина будет доставлена в Киевскую областную клиническую больницу, затем будет направлена в Полтавскую, Харьковскую и Днепропетровскую области.

Срок годности вакцины CoronaVac составляет 24 месяца. Перевозить и хранить вакцину можно при температуре 2-8 °C, транспортировка происходит в холодильных машинах в специальных контейнерах. В кабине каждого водителя установлены специальные логеры температуры с индикацией.

Для обеспечения холодовой цепи на каждом этапе маршрута, в частности в процессе переноса вакцины из машины до места хранения, подготовлены термобоксы, которые сохраняют температуру в течение всей транспортировки.

Вакцина CoronaVac выпускается в однодозовых флаконах.

Теги: #coronavac #вакцина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:39 10.04.2021
Первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer поступят в дома престарелых и сотрудникам ГСЧС – Ляшко

Первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer поступят в дома престарелых и сотрудникам ГСЧС – Ляшко

16:53 10.04.2021
Первую партию вакцины Coronavac используют для вакцинации маломобильных групп и работников образования, задействованных в ВНО - Ляшко

Первую партию вакцины Coronavac используют для вакцинации маломобильных групп и работников образования, задействованных в ВНО - Ляшко

20:53 09.04.2021
Pfizer и BioNTech подали заявку на разрешение прививать их вакциной в США подростков 12-15 лет

Pfizer и BioNTech подали заявку на разрешение прививать их вакциной в США подростков 12-15 лет

18:55 09.04.2021
"Лекхим" рассчитывает передать МЗУ первую партию вакцины Coronavac в субботу

"Лекхим" рассчитывает передать МЗУ первую партию вакцины Coronavac в субботу

18:36 09.04.2021
В ЕС проверяют информацию о возможной связи вакцины Johnson & Johnson со случаями тромбов у привитых

В ЕС проверяют информацию о возможной связи вакцины Johnson & Johnson со случаями тромбов у привитых

10:15 09.04.2021
Австралия получит еще 20 млн доз вакцины Pfizer от COVID-19

Австралия получит еще 20 млн доз вакцины Pfizer от COVID-19

09:51 09.04.2021
В Украине от коронавируса первично привито более 353 тыс. человек, записались на вакцинацию – 431 тыс.

В Украине от коронавируса первично привито более 353 тыс. человек, записались на вакцинацию – 431 тыс.

06:52 09.04.2021
Беларусь планирует производство ещё одной российской вакцины

Беларусь планирует производство ещё одной российской вакцины

05:48 09.04.2021
Кличко: Делаю на своем уровне все возможное, чтобы киевляне получили вакцину

Кличко: Делаю на своем уровне все возможное, чтобы киевляне получили вакцину

00:19 09.04.2021
Степанов: ГП МЗУ не в состоянии провести закупку вакцины от COVID-19

Степанов: ГП МЗУ не в состоянии провести закупку вакцины от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минздрав Украины планирует в начале лета открыть в крупных городах центры вакцинации от COVID-19

Киевсовет просит разрешить использовать все ведомственные больницы Киева для больных с коронавирусом – Кличко

Украина ожидает первые поставки вакцины Pfizer в мае-июне 2021 г. – Степанов

Минздрав просит дополнительно 6,5 млрд грн на вакцинацию в госбюджете-2021

Украина к концу года планирует вакцинировать 70% взрослого населения – министр здравоохранения

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин перераспределил почти 694 млн грн на закупку кислородных концентраторов

Минздрав Украины разработал стандарт медпомощи по реабилитации пациентов после COVID-19

Пиковые нагрузки на службу экстренной медицинской помощи фиксируются в Украине

Минздрав Украины планирует в начале лета открыть в крупных городах центры вакцинации от COVID-19

Кабмин легализовал ввоз в Украину только двух препаратов каннабиса, но лишил пациентов надежды на лекарства c каннабисом – БО "100% Жизни"

Локдаун в Киеве необходим из-за истощения медицинской системы – руководитель исполкома партии "УДАР" Палатный

Киев проведет реорганизацию кожно-венерологических и психиатрических диспансеров столицы

ВОЗ начала поставку в Украину 20 аппаратов ИВЛ

Киевсовет просит разрешить использовать все ведомственные больницы Киева для больных с коронавирусом – Кличко

Кабмин разрешил использовать технический кислород при условии соответствия его показателей медицинскому

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА