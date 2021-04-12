Кабмин перераспределил почти 694 млн грн на закупку кислородных концентраторов

Кабинет министров Украины перераспределил 693,693 млн грн на закупку кислородных концентраторов.

Соответствующее постановление № 333 от 31 марта 2021 года обнародовано на сайте правительства.

Средства выделили путем уменьшения расходов по программе "Развитие системы экстренной медицинской помощи, модернизация и обновление материально-технической базы медучреждений".

Согласно тексту документа, закупка товаров, работ и услуг для закупки кислородных концентраторов за счет субвенции осуществляется областными и Киевской городской администрациями.