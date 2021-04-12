Медицина

10:24 12.04.2021

Минздрав Украины разработал стандарт медпомощи по реабилитации пациентов после COVID-19

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Минздрав Украины разработал стандарт медпомощи по реабилитации пациентов после COVID-19

Министерство здравоохранения Украины разработало стандарт медицинской помощи по реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Минздрав сформировал ряд инициатив, которые позволят создать в Украине действенную систему реабилитации пациентов с COVID-19. Уже есть наработанные рекомендации в соответствии с рекомендациями ВОЗ, в частности, совместно с Государственным экспертным центром разработан стандарт медицинской помощи по реабилитации пациентов с COVID-19. Стандарт в ближайшем времени будет согласован", - сказала она.

Замминистра добавила, что Минздрав также сформировал предложение в Национальную службу здоровья Украины относительно внедрения нового пакета медицинских услуг по реабилитации.

Кроме того, министерство поручило региональным подразделениям определить сеть медучреждений, в том числе санаторно-курортных, для обеспечения доступа всем пациентам к такой специализированной помощи, а также проводить прием профильных пациентов в специализированные санатории сферы управления Минздрава.

Помимо этого, Минздрав работает над созданием в Украине системы реабилитации для других пациентов.

"Минздрав на минувшей неделе завершил разработку проектов ряда документов, в частности, порядка организации предоставления реабилитационной помощи в сфере здравоохранения, типовое положение о реабилитационном отделении, мультидисциплинарной команде", - сказала Микичак.

Теги: #реабилитация #covid_19 #минздрав #стандарт
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