Медицина

15:22 09.04.2021

Киев проведет реорганизацию кожно-венерологических и психиатрических диспансеров столицы

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Киев проведет реорганизацию кожно-венерологических и психиатрических диспансеров столицы

Киев проведет реорганизацию кожно-венерологических и психиатрических диспансеров здравоохранения столицы.

Как сообщается на сайте Киевской горгосадминстрации (КГГА) в ходе реорганизации психиатрической службы будут созданы два специализированных учреждения по предоставлению психиатрической медицинской помощи и медицинских услуг взрослому и детскому населению.

Реорганизация кожно-венерологических учреждений здравоохранения будет заключаться в объединении больниц и диспансеров и присоединении их к КНП "Дерматовенерология".

"Благодаря реорганизации кожно-венерологических и психиатрических учреждений здравоохранения будет обеспечена непрерывность и доступность предоставления этих видов медицинской помощи киевлянам, а также эффективное использование имеющихся ресурсов", - цитирует пресс-служба КГГА заместителя председателя администрации Анну Старостенко.

Про ее информации, за счет реорганизации кожно-венерологических и психиатрических учреждений здравоохранения будет уменьшен дефицит средств, что позволит сохранить сеть и обеспечить ее нормальную работу.

В КГГА отметили, что с 1 апреля 2020 года все больницы и диспансеры заключили соглашения с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и предоставляют медицинские услуги по программе медицинских гарантий (ПМГ), однако ограниченный перечень услуг этих медучреждений не позволял финансировать их в достаточном объеме.

Старостенко отметила, что реорганизация позволит организовать на постоянной основе выездные консультативные приемы врача-психиатра на базе Киевского диагностического центра (КДЦ).

В настоящее время амбулаторная служба психиатрической помощи не обеспечивает надлежащего надзора за пациентами, только 28% больных госпитализируют по направлению врачей-психиатров, а 72% - по самообращению.

Кроме того, реорганизация позволит сохранить Киевский городской центр судебно-психиатрической экспертизы, который фактически остался без финансирования с марта 2021 года.

По информации КГГА, в настоящее время в кожно-венерологических диспансерах Киева насчитывается 290 дерматовенерологических коек, что вдвое выше, чем в среднем по Украине, а продолжительность лечения в дерматовенерологических стационарах вдвое превышает средние показатели в Киеве, при том, что только 20% больных этого направления нуждаются в стационарном лечении.

Дефицит средств, полученных от НСЗУ для различных заведений, колеблется от 21% до 77%.

Теги: #киев #медицина #кгга
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