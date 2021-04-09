Медицина

12:45 09.04.2021

Киевсовет просит разрешить использовать все ведомственные больницы Киева для больных с коронавирусом – Кличко

3 мин читать
Киевсовет просит разрешить использовать все ведомственные больницы Киева для больных с коронавирусом – Кличко

Киевский городской совет обращается к Министерству здравоохранения и Кабинету министров с просьбой разрешить городской власти использовать все ведомственные больницы Киева для размещения пациентов с коронавирусом, заявил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга в пятницу.

"Киевсовет обратился к правительству и Минздраву с просьбой относительно использования медицинкой базы ведомственных больниц, которые расположены в нашем городе, в столице, для приема и лечения больных коронавирусом. А это более 10 тысяч коек, которые городу очень нужны", - подчеркнул мэр Киева.

Он отметил, что, по информации ряда руководителей столичных больниц, медикаментов и средств защиты сейчас всем хватает, однако места для пациентов во всех медучреждениях уже заканчиваются.

"Там заполненность больниц – 100%. В других больницах – 110%. Где-то заканчиваются места с кислородом, врачи везде истощены, потому что круглосуточно работают, еще и в меньшем составе, поскольку многие врачи тоже болеют. А пациентов всё везут и везут. Но кто и где их будет спасать?", - заявил киевский мэр.

Кличко также отметил, что за минувшие сутки в столице коронавирусом заболели 1 864 человек, при этом почти полсотни киевлян умерли от осложнений болезни.

"Динамика заболеваемости в Киеве, как и в Украине в целом, - неутешительная. Количество больных коронавирусом и госпитализированных пациентов не уменьшается. За прошедшие сутки в городе обнаружили 1 864 инфицированных. Умерли 48 человек - 31 женщина и 17 мужчин. Всего за период пандемии в столице 3797 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 174 267", - отметил Кличко.

Он уточнил, что среди заболевших 1087 женщин в возрасте от 18 до 90 лет и 25 девочек от одного до 15 лет, а также 732 мужчины в возрасте от 18 до 86 лет и 20 мальчиков от семи месяцев до 16 лет. Заболели, в частности, 62 медика.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 423, Дарницком – 363 и Днепровском районе - 269 случаев.

"В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 156 пациентов с диагнозом COVID-19. А также - 479 больных - с подозрением на коронавирус и пневмониями. То есть всего в стационары медучреждений в сутки попали 635 человек", - подчеркнул столичный мэр.

Он подчеркнул, что выздоровели за прошедшие сутки в Киеве 688 человек. Всего коронавирус преодолели 110 137 жителей столицы.

"Как видно из статистики, не уменьшается количество госпитализированных пациентов. И больных в тяжелом состоянии. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 4633 больных коронавирус. Из них 43 ребенка. 3240 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3 885 человек. На аппаратах ИВЛ - 76 больных", - уточнил Кличко.

По его словам, в последнее время стало больше болеть и детей. И они чаще попадают в больницу, чем год или пол года назад - с более сложным течением болезни. Также есть дети, которые нуждаются в кислородной поддержки, чего не было раньше.

Теги: #киев #коронавирус #кличко #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:21 09.04.2021
ВОЗ начала поставку в Украину 20 аппаратов ИВЛ

ВОЗ начала поставку в Украину 20 аппаратов ИВЛ

12:28 09.04.2021
Кличко призвал Кабмин ввести общенациональный локдаун

Кличко призвал Кабмин ввести общенациональный локдаун

10:36 09.04.2021
В ближайшие дни на некоторых дорогах Киева частично ограничат движение

В ближайшие дни на некоторых дорогах Киева частично ограничат движение

10:17 09.04.2021
Минздрав внес изменения в протокол лечения COVID-19

Минздрав внес изменения в протокол лечения COVID-19

10:10 09.04.2021
Минздрав намерен расширить Нацперечень основных лексредств

Минздрав намерен расширить Нацперечень основных лексредств

09:51 09.04.2021
В Украине от коронавируса первично привито более 353 тыс. человек, записались на вакцинацию – 431 тыс.

В Украине от коронавируса первично привито более 353 тыс. человек, записались на вакцинацию – 431 тыс.

08:18 09.04.2021
В Украине за сутки зафиксировано 19 676 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 11 221 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировано 19 676 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 11 221 человек – Степанов

05:48 09.04.2021
Кличко: Делаю на своем уровне все возможное, чтобы киевляне получили вакцину

Кличко: Делаю на своем уровне все возможное, чтобы киевляне получили вакцину

03:39 09.04.2021
В Турции зафиксирован рекордный суточный прирост зараженных COVID-19 с начала пандемии

В Турции зафиксирован рекордный суточный прирост зараженных COVID-19 с начала пандемии

02:25 09.04.2021
Во время локдауна 2020 года в Киеве выдали 400 тыс. спецпропусков на транспорт, в текущем - 500 тыс. – Кличко

Во время локдауна 2020 года в Киеве выдали 400 тыс. спецпропусков на транспорт, в текущем - 500 тыс. – Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина ожидает первые поставки вакцины Pfizer в мае-июне 2021 г. – Степанов

Минздрав просит дополнительно 6,5 млрд грн на вакцинацию в госбюджете-2021

Украина к концу года планирует вакцинировать 70% взрослого населения – министр здравоохранения

Количество коек с кислородом для пациентов с COVID-19 увеличивать больше не можем, возможности медсистемы исчерпаны - Степанов

В 22 областях Украины превышен уровень госпитализации пациентов с COVID-19 - Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин разрешил использовать технический кислород при условии соответствия его показателей медицинскому

Рост доли давних случаев в статистике по COVID-19 говорит о меньших темпах реального распространения, чем официального – НАНУ

Медицинская система способна выдерживать на 40% больше госпитализаций пациентов с COVID-19 – KSE

Мобильные команды психиатрической помощи с июля начнут работать в Украине

Минздрав работает над созданием реестров орфанных больных в Украине

Британский регулятор рекомендовал не прививать вакциной AstraZeneca лиц в возрасте до 30 лет

Украина ожидает первые поставки вакцины Pfizer в мае-июне 2021 г. – Степанов

Вакцина от COVID-19 может появиться на коммерческом рынке позже ожидаемого срока – Радуцкий

Медучреждения Минздрава и АМНУ должны войти в единое медицинское пространство страны – Радуцкий

Профильный комитет Рады проследит, чтобы конкурс на главу НСЗУ был честным – Радуцкий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА