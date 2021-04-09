Киевсовет просит разрешить использовать все ведомственные больницы Киева для больных с коронавирусом – Кличко

Киевский городской совет обращается к Министерству здравоохранения и Кабинету министров с просьбой разрешить городской власти использовать все ведомственные больницы Киева для размещения пациентов с коронавирусом, заявил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга в пятницу.

"Киевсовет обратился к правительству и Минздраву с просьбой относительно использования медицинкой базы ведомственных больниц, которые расположены в нашем городе, в столице, для приема и лечения больных коронавирусом. А это более 10 тысяч коек, которые городу очень нужны", - подчеркнул мэр Киева.

Он отметил, что, по информации ряда руководителей столичных больниц, медикаментов и средств защиты сейчас всем хватает, однако места для пациентов во всех медучреждениях уже заканчиваются.

"Там заполненность больниц – 100%. В других больницах – 110%. Где-то заканчиваются места с кислородом, врачи везде истощены, потому что круглосуточно работают, еще и в меньшем составе, поскольку многие врачи тоже болеют. А пациентов всё везут и везут. Но кто и где их будет спасать?", - заявил киевский мэр.

Кличко также отметил, что за минувшие сутки в столице коронавирусом заболели 1 864 человек, при этом почти полсотни киевлян умерли от осложнений болезни.

"Динамика заболеваемости в Киеве, как и в Украине в целом, - неутешительная. Количество больных коронавирусом и госпитализированных пациентов не уменьшается. За прошедшие сутки в городе обнаружили 1 864 инфицированных. Умерли 48 человек - 31 женщина и 17 мужчин. Всего за период пандемии в столице 3797 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 174 267", - отметил Кличко.

Он уточнил, что среди заболевших 1087 женщин в возрасте от 18 до 90 лет и 25 девочек от одного до 15 лет, а также 732 мужчины в возрасте от 18 до 86 лет и 20 мальчиков от семи месяцев до 16 лет. Заболели, в частности, 62 медика.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 423, Дарницком – 363 и Днепровском районе - 269 случаев.

"В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 156 пациентов с диагнозом COVID-19. А также - 479 больных - с подозрением на коронавирус и пневмониями. То есть всего в стационары медучреждений в сутки попали 635 человек", - подчеркнул столичный мэр.

Он подчеркнул, что выздоровели за прошедшие сутки в Киеве 688 человек. Всего коронавирус преодолели 110 137 жителей столицы.

"Как видно из статистики, не уменьшается количество госпитализированных пациентов. И больных в тяжелом состоянии. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 4633 больных коронавирус. Из них 43 ребенка. 3240 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3 885 человек. На аппаратах ИВЛ - 76 больных", - уточнил Кличко.

По его словам, в последнее время стало больше болеть и детей. И они чаще попадают в больницу, чем год или пол года назад - с более сложным течением болезни. Также есть дети, которые нуждаются в кислородной поддержки, чего не было раньше.