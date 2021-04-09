Медицина

12:27 09.04.2021

Кабмин разрешил использовать технический кислород при условии соответствия его показателей медицинскому

1 мин читать
Кабмин разрешил использовать технический кислород при условии соответствия его показателей медицинскому

Кабинет министров Украины принял постановление, предусматривающее применение технического кислорода для кислородной поддержки пациентов с COVID-19, если он полностью соответствует показателям качества медицинского кислорода, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, соответствие показателей технического кислорода медицинскому должно подтверждаться соответствующим сертификатом (протоколом) анализа, выданным аккредитованной лабораторией по контролю качества. Закупать и поставлять технический кислород в учреждения лечения можно будет исключительно после медицинских исследований.

Поставлять технический кислород в медучреждения будут лицензиаты по оптовой торговле медицинскими газами.

Теги: #кислород #медицина #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:54 09.04.2021
Кабмин создаст рабочую группу по обновлению Соглашения об ассоциации с ЕС – вице-премьер

Кабмин создаст рабочую группу по обновлению Соглашения об ассоциации с ЕС – вице-премьер

19:12 08.04.2021
Во львовской больнице скорой помощи установили две кислородные станции

Во львовской больнице скорой помощи установили две кислородные станции

18:49 08.04.2021
КС признал неконституционными полномочия Кабмина по установлению минимальной пенсии пострадавшим от Чернобыльской катастрофы

КС признал неконституционными полномочия Кабмина по установлению минимальной пенсии пострадавшим от Чернобыльской катастрофы

17:26 08.04.2021
Шмыгаль обсудил с производителями кислорода увеличение объемов поставок кислорода в больницы

Шмыгаль обсудил с производителями кислорода увеличение объемов поставок кислорода в больницы

14:28 08.04.2021
Экс-замглавы Ивано-Франковской обладминистрации Фербей назначен руководителем аппарата премьера

Экс-замглавы Ивано-Франковской обладминистрации Фербей назначен руководителем аппарата премьера

12:44 08.04.2021
Медицинская система способна выдерживать на 40% больше госпитализаций пациентов с COVID-19 – KSE

Медицинская система способна выдерживать на 40% больше госпитализаций пациентов с COVID-19 – KSE

19:03 07.04.2021
НКЦБФР допустила еврооблигации Румынии к обращению в Украине

НКЦБФР допустила еврооблигации Румынии к обращению в Украине

13:29 07.04.2021
Кабмин утвердил финпланы "Энергорынка" и "ГарПока"

Кабмин утвердил финпланы "Энергорынка" и "ГарПока"

17:59 06.04.2021
Энергоатом готов ежесуточно бесплатно поставлять 5 тыс литров медицинского кислорода в больницы Запорожской, Ровенской и Хмельницкой областей

Энергоатом готов ежесуточно бесплатно поставлять 5 тыс литров медицинского кислорода в больницы Запорожской, Ровенской и Хмельницкой областей

17:35 06.04.2021
Кабмин изменил порядок осуществления архитектурно-строительного контроля

Кабмин изменил порядок осуществления архитектурно-строительного контроля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Киевсовет просит разрешить использовать все ведомственные больницы Киева для больных с коронавирусом – Кличко

Украина ожидает первые поставки вакцины Pfizer в мае-июне 2021 г. – Степанов

Минздрав просит дополнительно 6,5 млрд грн на вакцинацию в госбюджете-2021

Украина к концу года планирует вакцинировать 70% взрослого населения – министр здравоохранения

Количество коек с кислородом для пациентов с COVID-19 увеличивать больше не можем, возможности медсистемы исчерпаны - Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

ВОЗ начала поставку в Украину 20 аппаратов ИВЛ

Киевсовет просит разрешить использовать все ведомственные больницы Киева для больных с коронавирусом – Кличко

Минздрав внес изменения в протокол лечения COVID-19

Минздрав намерен расширить Нацперечень основных лексредств

В Украине от коронавируса первично привито более 353 тыс. человек, записались на вакцинацию – 431 тыс.

Рост доли давних случаев в статистике по COVID-19 говорит о меньших темпах реального распространения, чем официального – НАНУ

Мобильные команды психиатрической помощи с июля начнут работать в Украине

Минздрав работает над созданием реестров орфанных больных в Украине

Британский регулятор рекомендовал не прививать вакциной AstraZeneca лиц в возрасте до 30 лет

Украина ожидает первые поставки вакцины Pfizer в мае-июне 2021 г. – Степанов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА