Медицина

10:17 09.04.2021

Минздрав внес изменения в протокол лечения COVID-19

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Минздрав внес изменения в протокол лечения COVID-19

Министерство здравоохранения Украины 6 апреля внесло изменения в протокол лечения COVID-19, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"6 апреля утвердили изменения в протокол лечения COVID-19 – добавили тоцилизумаб для лечения пациентов с критическим течением COVID-19, изменили режимы дозировки препарата для пациентов с тяжелым и критическим течением болезни. Изменения внесли по результатам исследований, рекомендаций Минздрава и социальных служб США, а также Национальной службы здоровья Великобритании", - сказала она.

По ее словам, также обновлены общие рекомендации по антибактериальной терапии коинфекции и суперинфекции пациентам с COVID-19, клиническая установка по ведению пациентов с COVID-19.

Помимо этого, замминистра подчеркнула, что проводится работа по адаптации клинических установок, пересмотру клинических протоколов по 25 темам и двум направлениям.

"Мы также готовим приказ по формированию мультидисциплинарных групп для разработки протоколов относительно онкозаболеваний и протоколов, отраслевых стандартов относительно орфанных заболеваний",- добавила Садовяк.

Теги: #коронавирус #минздрав
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