Минздрав намерен расширить Нацперечень основных лексредств

Министерство здравоохранения Украины намерено расширить Национальный перечень лекарственных средств, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Минздрав подготовил проект постановления относительно расширения Нацперечня основных лексредств. Проект постановления находится на согласовании в центральных органах исполнительной власти, после чего будет подан на заседание правительства", - сказала она.

По словам замминистра, расширение Нацперечня обусловлено тем, что начиная со второго квартала 2021 года в стоимость медуслуг, которые будут оплачиваться Национальной службой здоровья в рамках Программы медгарантий будут входить лексредства, которые ранее централизованно закупались Минздравом, а также другие препараты, необходимые для качественных медуслуг в соответствии со спецификацией.

"Таким образом предлагается включить холекальциферол и эргокальциферол для предоставления медпомощи новорожденным в сложных неонатальных случаях, аминокислоты и жировые эмульсии для парентерального питания для предоставления медпомощи новорожденным в сложных неонатальных случаях, метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета для лечения пациентов методом гемодиализа в амбулаторных условиях, альтеплаза и норэпинефрин для предоставления помощи при остром мозговом инсульте и фондапаринукс при остром инфаркте миокарда. Относительно этих лексредств проведена госоценка медицинских технологий", - добавила Садовяк.