Рост доли давних случаев в статистике по COVID-19 говорит о меньших темпах реального распространения, чем официального – НАНУ

Рост доли давних случаев в ежедневной статистике по заболеваемости COVID-19 могут свидетельствовать о том, что реальные темпы распространения заболевания ниже, чем те, которые вытекают из официальной статистики, считают эксперты Национальной академии наук Украины (НАНУ).

"Темпы распространения уменьшаются уже две недели, растет доля давних случаев в ежедневно публикуемых данных. Это означает, что реальные темпы распространения могут быть меньше, чем те, что вытекают из официальной статистики", - сообщается в обнародованном на сайте НАНУ прогнозе академии на 7-20 апреля.

Эксперты НАНУ также отметили, что пройден максимум позитивности ПЦР-тестов, количество положительных ПЦР-тестов не растет, а демонстрирует выход на "плато", а абсолютное количество ПЦР-тестов начало снижаться.

"Вероятно, что Украина сейчас находится в начале фазы плато, которое может длиться несколько недель (по опыту преодоления осенней волны)", - сообщила НАНУ.

В отчете академии также сообщается, что, согласно анализу данных Минюста об общей смертности, избыточная смертность в марте превышает средний уровень смертности в 2015-2019 годах на значение, близкое к числу зарегистрированных летальных исходов от COVID-19.

Наблюдаемая летальность демонстрирует рост в последние 3-4 недели, но все еще остается в диапазоне 2,2% -2,5%.