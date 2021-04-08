Мобильные команды психиатрической помощи с июля начнут работать в Украине

С 1 июля в Украине в рамках пакета психиатрической помощи, оказываемой мобильными мультидисциплинарными командами, начнут работу мобильные команды психиатрической помощи, тариф за работу одной мобильной команды составит 50,535 тыс. грн в месяц, сообщила Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) на сайте в четверг.

Согласно сообщению, пациент с психиатрическими заболеваниями сможет получать помощь на дому после завершения острого течения болезни.

"Мобильная мультидисциплинарная команда будет выезжать к пациенту и предоставлять ему помощь по месту пребывания в соответствии с индивидуальным планом лечения. Для получения информации по этому пакету нужно иметь направление семейного врача, педиатра, с которыми подписана декларация, или направление врача-психиатра или врача-психиатра детского", - уточняет НСЗУ.

По информации НСЗУ, в рамках пакета мобильной психиатрической помощи бесплатными для пациента будут медуслуги по психиатрическому освидетельствованию и помощи, составление индивидуального плана лечения и реабилитации (с привлечением самого пациента или его законного представителя), проведение необходимых психодиагностических тестов в динамике, контроль за состоянием пациента, амбулаторные визиты к выздоровлению или стойкой ремиссии.

Мобильная команда также определит потребность в фармакотерапии, будет назначать медикаментозное лечение и, при необходимости, направлять на стационарное лечение или получение паллиативной помощи.

Чтобы заключить договор на оказание мобильной психиатрической помощи, медучреждение должно иметь лицензию на медицинскую практику по специальности "Психиатрия" или "Детская психиатрия".

В состав мобильной мультидисциплинарной команды должны входить не менее четырех человек: врач-психиатр, врач-психолог (как варианты - врач-психотерапевт или психолог), медсестра, специалист по социальной работе или соцработник.

Кроме того, НСЗУ сообщает, что с 1 сентября 2021 года лица с расстройствами психики и поведения, а также пациенты с эпилепсией смогут получать лекарственные средства в рамках государственной программы реимбурсации. Это, в частности, касается лечения ПТСР, шизофрении, аффективных расстройств, депрессии, невротических расстройств и эпилепсии. Старт программы запланирован на 1 сентября 2021 года.

"Все эти лекарственные средства будут назначаться исключительно врачами специализированного звена медицинской помощи и будут выдаваться только по электронному рецепту. Аптечное учреждение, в котором можно будет получить эти лекарства, пациент будет выбирать сам", - уточняет НСЗУ.