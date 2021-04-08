Минздрав работает над созданием реестров орфанных больных в Украине

Министерство здравоохранения работает над созданием реестра орфанных больных и интеграцией его с eHealth, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"В ближайшее время планируем утвердить концепцию развития системы предоставления помощи гражданам, страдающим редкими орфанными заболеваниями, до 2025 года. Мы разрабатываем механизм для создания полноценных реестров, которые будут интегрированы в eHealth. Планируем создать сеть референтных центров, ответственных за установление точных диагнозов", - сказала она.

Шаталова добавила, что Минздрав получил партию лексредств для орфанных больных.

"Уже подписано распределение по регионам, сумма поставок – более 35 млн грн. В мае министерство ожидает еще одну партию", - сказала замминистра.