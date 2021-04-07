Медицина

18:54 07.04.2021

Британский регулятор рекомендовал не прививать вакциной AstraZeneca лиц в возрасте до 30 лет

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Британский регулятор рекомендовал не прививать вакциной AstraZeneca лиц в возрасте до 30 лет

Правительственная консультативная группа по вакцинам Великобритании (JCVI) рекомендовала не прививать вакциной против коронавируса COVID-19 AstraZeneca лиц моложе 30 лет из-за случаев тромбоза, сообщает BBC.

Согласно информации, отчет Агентства по регулированию лекарственных средств (MHRA), который показал, что у 79 человек после вакцинации образовались тромбы, побудил консультативный орган рекомендовать людям в возрасте от 18 до 29 лет воздержаться от использования препарата AstraZeneca.

В MHRA заявили, что редкие побочные эффекты не являются доказательством связи между препаратом AstraZeneca и случаями тромбоза.

В марте во многих странах Европы и мира приостановили использование вакцины AstraZeneca после сообщений о возникновении тромбов у небольшого числа пациентов, получивших инъекцию этого препарата. Но ЕМА в итоге объявило, что вакцина AstraZeneca является безопасной и эффективной. После этого большинство стран возобновили использование вакцины AstraZeneca.

Теги: #великобритания #вакцина #astrazeneca
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