Медицина

16:39 07.04.2021

Вакцина от COVID-19 может появиться на коммерческом рынке позже ожидаемого срока – Радуцкий

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Вакцина от COVID-19 может появиться на коммерческом рынке позже ожидаемого срока – Радуцкий

Вакцина от COVID-19 может появиться на коммерческом рынке Украины позже, чем ожидается, считает председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"Министр (министр здравоохранения Максим Степанов - ИФ) говорил, что не раньше лета, но я думаю, что позже. Пока что производители (вакцины – ИФ) официально заявили, что торгуют только с государствами. Я, имея опыт в частной медицинском бизнесе, не понимаю, как вакцина может появиться на частном медицинском рынке", - сказал Радуцкий в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, "есть миллион желающих за свои деньги завезти вакцину и начать вакцинировать в частных клиниках, но эти попытки заканчиваются ничем, потому что все производители просят письмо от правительства, а правительство Украины, как и любое другое правительство, такое письмо не даст".

При этом он подчеркнул: "То количество вакцин, которое Украина законтрактовала, достаточно для обеспечения потребности населения".

Теги: #радуцкий #рынок #вакцина
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