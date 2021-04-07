Медучреждения Минздрава и АМНУ должны войти в единое медицинское пространство страны – Радуцкий

Медицинские учреждения Министерства здравоохранения и системы Академии медицинских наук Украины (АМНУ), которые не работают через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ), должный войти в единое медицинское пространство и работать по единым правилам, считает председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"У медреформы будут еще третий этап и четвертый, которые решат вопрос этих клиник - они войдут в единое медицинское пространство. Как только начнется третий этап, все будут играть по единым правилам. Со временем по единым правилам будут работать все медучреждения, в том числе и медучреждения АМНУ, и ведомственные клиники", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Радуцкий также отметил необходимость выстроить такую систему, чтобы в здравоохранение приходили инвесторы, чтобы на специализированную медицинскую помощь не нужно было искать деньги в скудном бюджете страны.