Медицина

15:26 07.04.2021

Профильный комитет Рады проследит, чтобы конкурс на главу НСЗУ был честным – Радуцкий

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Профильный комитет Рады проследит, чтобы конкурс на главу НСЗУ был честным – Радуцкий

Парламентский комитет здоровья нации, медпомощи и медстрахования проследит, чтобы конкурс на главу Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) был честным, сообщил глава комитета Михаил Радуцкий.

"Комитет не позволит провести этот конкурс нечестно. Мы следим за конкурсом. НСЗУ - это ключевой игрок в системе здравоохранения. Мы не допустим, чтобы там происходили какие-то манипуляции. К сожалению, депутаты не имеют права участвовать в конкурсных комиссиях. Хотя я не понимаю, почему так, но мы все равно будем наблюдать. Я лично буду контролировать, чтобы конкурсная комиссия сохранила объективность", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Глава комитета также выразил сожаление, что "НСЗУ покинула Оксана Мовчан (экс-и.о. главы НСЗУ – ИФ), но, возможно, она была слишком бескомпромиссная, возможно, на такой должности позиция должна быть более гибкая".

Теги: #нсзу #радуцкий #конкурс
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