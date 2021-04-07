Медицина

13:42 07.04.2021

Минздрав просит дополнительно 6,5 млрд грн на вакцинацию в госбюджете-2021

1 мин читать
Минздрав просит дополнительно 6,5 млрд грн на вакцинацию в госбюджете-2021

Министерство здравоохранения просит дополнительно 6,5 млрд грн на вакцинацию в госбюджете-2021, сообщил глава ведомства Максим Степанов.

"Когда формировался бюджет на 2021 год мы предлагали цифру 15,1 млрд грн (на закупку вакцин - ИФ), получили 4 млрд грн. И четко определили: при необходимости сразу же будут найдены соответствующие средства и перечислены на потребности дополнительных доз вакцин. На сегодня эта необходимость ориентировочно составляет 6,5 млрд грн", - сказал он в ходе правительственного заседания в среду.

Теги: #вакцинация #средства #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:11 07.04.2021
МАУ просит внести авиаперсонал в первую очередь программы вакцинации

МАУ просит внести авиаперсонал в первую очередь программы вакцинации

00:07 07.04.2021
В США к 19 апреля вакцинация от COVID-19 будет доступна для всех взрослых американцев

В США к 19 апреля вакцинация от COVID-19 будет доступна для всех взрослых американцев

10:22 06.04.2021
Украина к концу года планирует вакцинировать 70% взрослого населения – министр здравоохранения

Украина к концу года планирует вакцинировать 70% взрослого населения – министр здравоохранения

10:09 06.04.2021
Количество коек с кислородом для пациентов с COVID-19 увеличивать больше не можем, возможности медсистемы исчерпаны - Степанов

Количество коек с кислородом для пациентов с COVID-19 увеличивать больше не можем, возможности медсистемы исчерпаны - Степанов

07:00 06.04.2021
Прививки против COVID-19 сделаны почти 1 млн человек в Южной Корее

Прививки против COVID-19 сделаны почти 1 млн человек в Южной Корее

20:13 05.04.2021
Эр-Рияд разрешит привитым от COVID-19 совершать паломничества в святые места во время Рамадана

Эр-Рияд разрешит привитым от COVID-19 совершать паломничества в святые места во время Рамадана

09:28 05.04.2021
За последние сутки в Одесской, Киевской и Херсонской областях не сделали ни одной прививки от коронавируса

За последние сутки в Одесской, Киевской и Херсонской областях не сделали ни одной прививки от коронавируса

16:56 04.04.2021
Зеленский подписал указ о вакцинации населения от коронавируса

Зеленский подписал указ о вакцинации населения от коронавируса

15:27 04.04.2021
В Минздраве работают над созданием программы помощи украинцам, переболевшим коронавирусом

В Минздраве работают над созданием программы помощи украинцам, переболевшим коронавирусом

15:11 04.04.2021
Франция наращивает темпы вакцинации населения

Франция наращивает темпы вакцинации населения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина к концу года планирует вакцинировать 70% взрослого населения – министр здравоохранения

Количество коек с кислородом для пациентов с COVID-19 увеличивать больше не можем, возможности медсистемы исчерпаны - Степанов

В 22 областях Украины превышен уровень госпитализации пациентов с COVID-19 - Минздрав

Минздрав Украины : вакцинам китайской фирмы Sinovac Biotech можно доверять

В Киеве заполненность коек в коммунальных медучреждениях 81% - мэр

ПОСЛЕДНЕЕ

В 2020 году количество кадров в сфере здравоохранения в Украине уменьшилось на 5% - ПРООН

Французская Valneva сообщила об успешных клинических испытаниях вакцины от COVID-19

Во Львовской области возрастает число тяжелых больных – директор департамента здравоохранения ОГА

Мобильный госпиталь для пациентов с Covid-19 перенесен из Ивано-Франковской в Хмельницую область

В Житомирской области выявили "британский" штамм коронавируса

Все вакцины AstraZeneca против COVID-19, независимо от страны производства, являются взаимозаменяемыми - Минздрав

Выпуск вакцины AstraZeneca остановлен на американском предприятии в Балтиморе

В 22 областях Украины превышен уровень госпитализации пациентов с COVID-19 - Минздрав

Минздрав Украины : вакцинам китайской фирмы Sinovac Biotech можно доверять

Трое из четырех выходцев из НСЗУ допущены до второго этапа конкурса на главу Нацслужбы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА