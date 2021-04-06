Французская Valneva сообщила об успешных клинических испытаниях вакцины от COVID-19

Французская биотехнологическая компания Valneva завершила стартовый этап клинических испытаний своей вакцины от коронавируса, которые показали безопасность и эффективность препарата, говорится в пресс-релизе.

"Valneva сегодня объявила о позитивных результатах клинических испытаний... своей инактивированной, адъювантной вакцины-кандидата VLA2001", - отмечается в сообщении.

В нем указывается, что вакцина "хорошо переносится и не вызывает поводов для сомнений в ее безопасности".

При этом, согласно информации компании, более чем у 90% участников испытаний, проводившихся среди 153 взрослых людей возрастом от 18 до 55 лет, выработался "значительный уровень антител" к COVID-19.

Компания теперь планирует продолжить испытания и уже к концу апреля начать заключительную их фазу.

Тема производства вакцины во Франции активно обсуждается в последние месяцы. СМИ, в частности, выражали сожаление, что французские фармацевтические компании отстали от конкурентов и пока не завершили работу над собственными вакцинами от COVID-19.