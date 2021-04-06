Медицина

12:19 06.04.2021

Во Львовской области возрастает число тяжелых больных – директор департамента здравоохранения ОГА

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Во Львовской области возрастает число тяжелых больных – директор департамента здравоохранения ОГА

Во Львовской области возрастает число тяжелых больных, заявил на брифинге директор департамента здравоохранения Львовской обладминистрации Орест Чемерис.

"Тяжелых больных становится больше. Среди госпитализированных тяжелых больных больше, а средней тяжести – меньше", - сказал Чемерис.

По его словам, средний показатель госпитализации за текущую неделю – 300 человек в сутки и среди них все больше молодых людей, хотя раньше у молодежи Covid-19 протекал бессимптомно.

"В данное время у нас большое число молодых людей, у которых тяжелая форма болезни и которые распространяют болезнь, хотя ранее у большинства болезнь протекала бессимптомно", - подчеркнул директор департамента.

За минувшие сутки во Львовской области зафиксировали коронавирус у 1105 человек, госпитализировали 320 человек, 28 человек умерли.

Теги: #коронавирус #львовская_область
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