Мобильный госпиталь для пациентов с Covid-19 перенесен из Ивано-Франковской в Хмельницую область

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, выполняя решение правительства, переместила мобильный госпиталь из пгт Богородчаны в Ивано-Франковской области в город Славута Хмельницкой области, на территорию Славутской городской больницы.

"Госпиталь состоит из 35 палаток, из которых 24 - это госпитальная база, рассчитанная на 120 коек. В госпитале работает блок интенсивной терапии и палаты для пациентов. Каждая койка оборудована индивидуальным кислородным концентратором", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

Уточняется, что госпиталь оборудован автономными системами жизнеобеспечения и может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения.

На месте организована работа Штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области. Госпиталь полностью готов к приему пациентов с Covid-19.